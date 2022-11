1. April? 1. Mai? Warum der Streit um den Start des 49-Euro-Tickets kein Ende nimmt

Dass das Deutschlandticket kommt, ist klar. Nur: wann? Was auf Sachsen-Anhalt zukommt und was jetzt die Gewerkschaften fordern.

So könnte es auf dem Smartphone aussehen, das 49-Euro-Ticket. Bloß der Starttermin ist noch immer offen.

Halle (Saale) - 1. April? 1. Mai? Oder sogar noch später? Auch nach dem jüngsten Beschluss der Verkehrsminister der Länder zum 49-Euro-Ticket ist unklar, wann das günstige bundesweite Nahverkehrsticket wirklich eingeführt wird. Die Verkehrsministerkonferenz hatte am Dienstag erklärt, das sogenannte Deutschlandticket zum 1. April an den Start bringen zu wollen. Doch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zweifelt: Die entscheidende Finanzierungsfrage sei weiter ungeklärt, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Deshalb sei ein Starttermin weiter offen.