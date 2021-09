1,77 Promille auf Sattelzugmaschine: Polizei stoppt Fahrer

Wolmirstedt - Nördlich von Magdeburg hat die Polizei einen in Schlangenlinien fahrenden Lastwagenfahrer gestoppt. Die Beamten waren am späten Freitagnachmittag per Notruf über die auffällige Sattelzugmaschine auf der B 189 informiert worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auf Höhe Wolmirstedt wurde der Fahrer angehalten und kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab bei dem 36-Jährigen 1,77 Promille, wie es hieß. Es wurde in Ermittlungsverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt.