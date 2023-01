Auswandern oder neuer Job? Wenn Menschen in Sachsen-Anhalt ganz von vorn beginnen

Halle/MZ - Ob der Bäckermeister, der angesichts der sehr schwierigen Bedingungen den Familienbetrieb aufgegeben hat und nun als Angestellter arbeitet, jene, die umgedreht den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht haben, oder die jungen Eltern, die gleich am anderen Ende der Welt neu begonnen haben: Was sie alle eint, ist die Entschlossenheit, ihre Pläne Wirklichkeit werden zu lassen.