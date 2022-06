Wie kleine und Kleinstparteien im Wahlkampf um Aufmerksamkeit buhlen

Die Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt ist so bunt wie nie: 22 Parteien stehen auf dem Stimmzettel, sieben mehr als vor fünf Jahren. Was treibt die Kleinen und Kleinsten unter ihnen an? Und haben sie überhaupt Chancen?

Halle (Saale) - Viermal Tierschutz. Einmal Garten. Einmal Gesundheit. Einmal Klima. Nicht zu vergessen - Basisdemokratie. Noch jemand ohne? Diese Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist so bunt wie nie: 22?Parteien stehen am 6.?Juni auf dem Stimmzettel. Das sind sieben mehr als bei der jüngsten Wahl vor fünf Jahren. Darunter sind Ein-Thema-Miniparteien wie etwa die „Partei für Gesundheitsforschung“, aber auch die bundesweit mit reichlich kommunalpolitischer Erfahrung ausgestatteten Freien Wähler. Aber warum diesmal so viele? Und was versprechen sie sich von der Teilnahme an der Landtagswahl?