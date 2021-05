Spitzenkandidaten unter dem Radar: Haseloff ist beliebt, seine Konkurrenten sind eher unbekannt

Halle (Saale) - Sachsen-Anhalts CDU kann sich Hoffnungen machen, vielleicht doch mit einigem Abstand vor der AfD bei der Landtagswahl am 6. Juni die stärkste Kraft im Land zu bleiben. Nach der Umfrage „ZDF-Politbarometer“ kommt die Union derzeit auf 29 Prozent Zustimmung, die AfD auf 23 Prozent, die Linke auf elf, die SPD auf zehn, die Grünen auf neun, die FDP auf acht und die Freien Wähler auf drei Prozent. Ähnliche Werte hatte eine ARD-Umfrage am Donnerstag ausgewiesen. Laut einer Insa-Umfrage der „Bild“-Zeitung vom Vortag liegt die AfD hingegen mit 26 zu 25 Prozent knapp vor der CDU.

Das „ZDF-Politbarometer“ weist nun noch eine überraschende Besonderheit aus: Der amtierende Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Reiner Haseloff bekommt sehr gute persönliche Werte - während seine Konkurrenten aus der Wertung fallen.

Umfrage vor der Landtagswahl: Haseloffs Konkurrenz weitgehend unbekannt

Auf einer Skala von minus fünf bis plus fünf sollten die Befragten die Spitzenkandidaten persönlich einschätzen. Haseloff kommt dabei auf einen positiven Wert von 2,4. „Für alle anderen Spitzenpolitiker im Land kann kein Wert angegeben werden, weil sie mangels Bekanntheit von jeweils deutlichen Mehrheiten nicht bewertet werden können“, teilte das ZDF mit. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Amtsinhaber mit Abstand die höchsten Bekanntheits- und Popularitätswerte aufweist - es ist aber überraschend, dass das Konkurrentenfeld so blass bleibt.

Denn für AfD (Oliver Kirchner), Linke (Eva von Angern), SPD (Katja Pähle) und Grüne (Cornelia Lüddemann) treten immerhin die Landtagsfraktionschefs an, die seit Jahren oder sogar Jahrzehnten in der Landespolitik tätig sind, für die FDP die frühere, langjährige Abgeordnete Lydia Hüskens. Das Politbarometer hat außerdem wissen wollen, wen die Befragten lieber als Regierungschef in Sachsen-Anhalt hätten: Haseloff bekam dabei 68 Prozent Zustimmung und hält damit einen sehr großen Vorsprung auf Kirchner von der AfD, den nur sieben Prozent als Ministerpräsidenten haben wollen.

Als wichtigste Themen und Probleme in Sachsen-Anhalt haben die Befragten Corona (38 Prozent), Bildung und Schule (18 Prozent), Infrastruktur und Internet (14 Prozent) und Arbeitslosigkeit benannt (13 Prozent). Die Forschungsgruppe Wahlen hatte von Dienstag bis Donnerstag 1.008 zufällig ausgewählte Sachsen-Anhalter per Telefon befragt. (mz)