Kommentar zur eskalierenden Gewalt im Landtagswahlkampf

Die Auswüchse im Landtagswahlkampf sind nicht akzeptabel. Kai Gauselmann erklärt in seinem Kommentar, was zu tun ist.

Halle (Saale) - Autos brennen, Politiker werden geschlagen, Wahlplakate beschmiert und zerstört - beschämend, wie viel Gewalt und Sachbeschädigung es in diesem Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt gibt. Betroffen sind alle Parteien. Diese Entwicklung muss jedem Demokraten Sorge bereiten. Eskaliert das weiter? Und was kommt als nächstes?