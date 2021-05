Kinder in Sachsen-Anhalt können erste Landtagswahlerfahrung sammeln

Magdeburg - Alle Kinder und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt können seit Freitag in einer U18-Landtagswahl des Kinder- und Jugendrings des Landes ihre Stimme abgeben. Bis Sonntag um 18.00 Uhr seien an 75 Standorten im Land die Wahllokale geöffnet, sagte die Referentin des U18-Wahl-Projektes, Stefanie Lübcke, am Freitag. Die genauen Öffnungszeiten seien vom jeweiligen Wahllokal abhängig.

Mit der Wahlsimulation wollen die Initiatoren zeigen, dass alles in ihrem Leben politisch ist - sei es der Besuch des örtlichen Fußballvereins, der Familienurlaub oder die Benotung in der Schule. Es gehe auch um den ersten Kontakt mit dem oft abstrakten Thema Politik, erklärte Lübcke. „Wenn man das erste Mal in seinem Leben (...) mit dem Thema Politik in Berührung kommt, kann das möglicherweise sogar verunsichern. Gerade dann, wenn die jungen Menschen aus Familien kommen, in denen Politik keine so große Rolle spielt.“

Auf dem Wahlzettel stehen wie bei der Landtagswahl am 6. Juni 22 Parteien. Beigelegt ist eine vereinfachte Version der jeweiligen Parteiprogramme. Es sind nach Angaben Lübckes keine Einzelpersonen wählbar. Die Stimmabgabe findet hauptsächlich in Jugendclubs, Schulen und über mobile Wahllokale statt. Eine Online-Stimmabgabe ist nicht möglich.