Heiße Wahlkampfphase - Berliner Wochenende vor Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt startet in die heiße Phase: Am Freitag kommen mit Armin Laschet (CDU), Saskia Esken (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) die Bundesvorsitzenden der Kenia-Koalition-Parteien nach Sachsen-Anhalt, um ihre Spitzenkandidaten im Landtagswahlkampf zu unterstützen. CDU-Spitzenkandidat Reiner Haseloff (CDU) und Laschet sind in Dessau-Roßlau unterwegs, SPD-Spitzenkandidatin Katja Pähle in Staßfurt (Salzlandkreis) und Grünen-Spitzenkandidatin Cornelia Lüddemann mit Baerbock in Magdeburg.

Haseloff will mit Laschet am Nachmittag eine Führung durch das Bauhaus Museum machen. Später wollen sich die beiden im Städtischen Klinikum Dessau über die Behandlung von Covid-19-Patienten informieren. Am Samstag wollen Haseloff und sein Amtskollege, Vorsitzender und Kanzlerkandidat unter anderem an einer Gedenkveranstaltung anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Vereins zur Förderung krebskranker Kinder in Halle teilnehmen und die Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft (Mibrag) besuchen.

Landtagswahl: Parteiprominenz kämpft in Sachsen-Anhalt um Stimmen

Die Sozialdemokratinnen wollen sich am Freitag in Staßfurt über neue Wohnprojekte und Baumaßnahmen informieren. Später treffen Pähle und Esken Vertreter aus Kultur und Einzelhandel in Halberstadt (Harz) und nehmen am Abend in Ilsenburg an einer Diskussionsveranstaltung mit Bürgerinnen und Bürgern teil. Am Samstag geht es für Esken dann ebenfalls nach Halle, wo sie unter anderem mit dem halleschen Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby am Morgen mit dem Kleingartenverein wandern geht und am Nachmittag an einer Demonstration des Bündnisses #Unteilbar teilnimmt.

Am Sonntag soll dann auch Kanzlerkandidat Olaf Scholz nach Halle kommen und auf dem „Ostkonvent“ der SPD mit Pähle und weiteren Gästen die Zukunft Ostdeutschlands diskutieren. Dabei sollen außerdem unter anderem die SPD-Spitzenkandidaten für Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen, Franziska Giffey, Manuela Schwesig und Georg Maier sowie Generalsekretär Lars Klingbeil zugeschaltet werden.

Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock, Lüddemann, Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) und Parteichef Sebastian Striegel wollen in Magdeburg Fragen der Wählerinnen und Wähler beantworten. Bei der Veranstaltung in der Festung Mark sind einige wenige Besucher zugelassen, die Teilnahme ist aber auch online möglich. Am Samstag ist dann Robert Habeck für die Grünen im Einsatz, Baerbocks Co-Chef kommt nach Wittenberg und Dessau-Roßlau.

Parteichefs vor Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor Ort

Mit Christian Lindner kommt am Sonntag ein fünfter Bundesvorsitzender nach Sachsen-Anhalt. Der FDP-Chef wird in Halle zu einem Gespräch mit dem Landtagskandidaten Andreas Silbersack erwartet.

Die Bundesprominenz hat allen Grund, sich in Sachsen-Anhalt um die Wählergunst zu bemühen: Die Landtagswahl ist der letzte Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September. Umfragen sagen außerdem einige Bewegung im Magdeburger Landtag voraus: Eine Insa-Befragung im Auftrag der „Bild“ hatte am Mittwoch erstmals die AfD mit 26 Prozent vor der CDU (25 Prozent) als stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt gesehen - und die Kenia-Koalition ohne Mehrheit.

Im Sachsen-Anhalt-Trend von infratest dimap im Auftrag der ARD-„Tagesthemen“ lag die CDU (28 Prozent) hingegen klar vor der AfD (24 Prozent), demnach kann die Koalition außerdem mit einer erneuten Mehrheit im Landtag rechnen. Der FDP trauten beide Umfragen deutlich die Rückkehr in den Landtag zu, Linke, SPD und Grüne bewegten sich jeweils zwischen 10 und 13 Prozent.