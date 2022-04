Gunnar Schellenberger soll neuer Landtagspräsident werden

Magdeburg/MZ - Die CDU-Fraktion im Landtag schlägt den bisherigen Kulturstaatssekretär Gunar Schellenberger für das Amt des Landtagspräsidenten vor. Der 61-Jährige aus Biere (Salzlandkreis) soll bei der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags in der kommenden Woche in das protokollarisch höchste Amt des Landes gewählt werden. In der Fraktion setzte er sich am Dienstag gegen den Altmärker Carsten Borchert durch, der am Vortag überraschend ebenfalls seine Kandidatur erklärt hatte. Schellenberger kam auf 26 Stimmen, Borchert auf 13.