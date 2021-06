Grüne fordern Haseloff zu zügigen Koalitionsgesprächen auf

Magdeburg. Sachsen-Anhalts Grünen-Spitzenkandidatin Cornelia Lüddemann drängt die CDU, nach der Landtagswahl schnell Klarheit über eine neue Regierung zu schaffen. „Ich fordere Haseloff auf, jetzt zügig in Gespräche zu gehen“, sagte Lüddemann der MZ am Montag. Das Bundesland könne sich angesichts der Corona-Krise, aber auch mit Blick auf den Strukturwandel im Braunkohlegebiet und dem Lehrermangel kein monatelanges Abwarten erlauben. „In vier Wochen tritt der Landtag zusammen - bis dahin muss klar sein, in welche Richtung es geht“, bekräftigte Lüddemann.

Als Wahlsieger stehen Haseloffs CDU mehrere Koalitionsoptionen zur Verfügung – darunter auch unter Beteiligung der Grünen. Denkbar ist die Fortsetzung der schwarz-rot-grünen „Kenia“-Koalition, aber auch die Bildung einer neuen schwarz-rot-gelben „Deutschland“-Koalition. Möglich ist auch „Jamaika“ unter Beteiligung von CDU, Grünen und FDP. Mit hauchdünner Ein-Stimmen-Mehrheit ist theoretisch auch eine klassische CDU-SPD-Koalition möglich.

Die Grünen stehen für Sondierungsgespräche bereit, sagte Lüddemann. „Wir sind gestärkt und für jedes denkbare Bündnis gerüstet.“ Die Entscheidung liege nun bei Haseloff, ob er mit den Grünen oder mit „Klimabremsern“ koalieren wolle – gemeint ist die schwarz-rot-gelbe „Deutschland“-Koalition. Diese Variante gilt als durchaus favorisiert bei großen Teilen der CDU-Basis.

Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Grüne und SPD sind abgerutscht

Auch SPD-Spitzenkandidatin Katja Pähle ist für Sondierungsgespräche offen – am Montagabend soll die Parteispitze darüber beraten. „Ich setze darauf, dass wir in Sondierungsgespräche gehen“, sagte die Hallenserin der MZ am Montag. Ein favorisiertes Koalitionsmodell nannte sie zunächst nicht. Allerdings will auch Pähle zügige Gespräche. „Das Land muss weiter regiert werden.“ Es wäre „optimal“, wenn schon im Juli die Richtung der Sondierungen klar sei.

Sachsen-Anhalts SPD war bei der Wahl am Sonntag auf 8,4 Prozent abgerutscht. Auch die Grünen hatten sich mehr als die erzielten 5,9 Prozent erhofft. Pähle sagte, für sie sei bei kommenden Sondierungsgesprächen entscheidend, dass SPD-Forderungen wie das Tariftreuegesetz und gezielte Investitionen nach der Corona-Krise berücksichtig seien. (mz)