Die Linke kann mit Ost-Malus nicht genug punkten

Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Partei "Die Linke" für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Die gespenstische Ruhe hielt mehrere Minuten. Auf der Bühne wurde im Livestream erst die Landtagswahl-Prognose verlesen, dann analysiert. Doch auf der Wahlparty der Linken in Magdeburg hatte es den etwa 40 Anwesenden im Saal der Viehbörse die Sprache verschlagen. Gebannt und mit einiger Fassungslosigkeit schauten die Genossen auf den Bildschirm. Sagen konnten sie zum desaströsen Ergebnis ihrer Partei jedoch nur wenig.

Nachdem sich der erste Schock gelegt hatte, waren zumindest bei Einigen die Worte wieder da. „Mit einem schlechten Ergebnis haben wir schon gerechnet“, meinte einer aus dem Magdeburger Stadtverband und schob hinterher: „Mit einem so schlechten dann aber doch nicht.“ Für eine Analyse, woran es lag, sei es noch zu früh, meinten andere. „Aber immerhin haben wir mit der Ost-West-Debatte eines der wichtigsten Themen des Wahlkampfs gesetzt.“

Viele Menschen sehen bei uns nicht die Chance, dass wir unsere Forderungen auch durchsetzen können. Wulf Gallert, Die Linke

Gemeint ist damit das Plakat der Linken, auf dem bewusst provokativ „Nehmt den Wessis das Kommando“ getitelt wurde. Aufgehangen wurde das Plakat zwar nicht, doch im weitestgehend themenlosen Wahlkampf löste das Plakat zumindest eine Debatte aus. Warum die nicht zu mehr Wählern führte, erklärte der Ex-Fraktionsvorsitzende Wulf Gallert mit der Rolle als Daueropposition. „Viele Menschen sehen bei uns nicht die Chance, dass wir unsere Forderungen auch durchsetzen können.“ Dort, wo das anders ist – etwa in Thüringen, schneide die Linke deutlich besser ab. In Sachsen-Anhalt sei die Partei jetzt auf dem gleichen Niveau angekommen wie die Ost-Landesverbände in Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Als weiteren Grund für das „sehr schlechte Ergebnis“ seiner Partei identifizierte Gallert das aus seiner Sicht herbeigeredete Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD. Dies habe viele Wähler dazu verleitet, ihre Stimme einer der beiden Parteien zu geben. Zudem habe es die Linke in der Pandemie schwer gehabt, aufzufallen. „Das war bei der AfD anders, die war einfach gegen jede Maßnahme als würde es Corona nicht geben.“ Das sei eine Position, die die Linke schon aus inhaltlichen Gründen nicht habe einnehmen können.

Spitzenkandidatin Eva von Angern attestierten Gallert – und auch andere Linke bei der Wahlparty in Magdeburg – einen sehr guten Wahlkampf gemacht zu haben. Von Angern selbst sprach von einer herben Niederlage. Aufmunterung kam am Abend dann noch von Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow, die sagte: „Heute trinken wir erst einmal ordentlich und morgen überlegen wir dann, wie wir es beim nächsten Mal besser machen können.“ (mz)