Das schreibt die internationale Presse über den Wahlsonntag

Nicht nur Deutschland, auch andere europäische Länder haben am Sonntag auf die Wahl in Sachsen-Anhalt geschaut. Kein Wunder, wird die Wahl doch als erster Fingerzeig für die kommende Bundestagswahl im September gesehen. Zugleich war sie die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl. Wie das Ergebnis der Wahl international bewertet wird:

Zum Wahlsieg der CDU in Sachsen-Anhalt schreibt der Zürcher "Tages-Anzeiger" am Montag:

"Der 67-jährige Haseloff wird in Sachsen-Anhalt geschätzt, er ist deutlich beliebter als seine Partei oder seine bisherige Regierung mit SPD und Grünen. Gleichzeitig hatte Haseloff die eigene Kanzlerin und die eigene Partei in Berlin in einer Schärfe kritisiert, die ihm in Sachsen-Anhalt viele als Charakterstärke auslegten.

Vor allem aber war Haseloff die Zuflucht für viele Wähler, die unbedingt verhindern wollten, dass die AfD stärkste Partei werden könnte - einzelne Onlineumfragen hatten dies zwischenzeitlich prognostiziert.

Der Ministerpräsident kann sich nun aussuchen, mit wem er koalieren möchte: Rechnerisch und politisch möglich sind Bündnisse mit FDP, SPD und Grünen. Wahrscheinlich ist, dass Haseloff diesmal auf die Grünen verzichten möchte - nicht zuletzt, um auch ein Signal nach Berlin zu senden. (...)

Im Osten, wo den Grünen die sozialliberalen, urbanen Milieus fehlen, die ihren Erfolg im Westen begründen, gelangen diese auch mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nicht über den Status einer kleinen Partei hinaus. Bei der AfD ist es umgekehrt. Zum Glück der Grünen lebt im Osten aber nur ein Fünftel der deutschen Wähler."

Zum Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt schreibt die polnische Wirtschaftszeitung "Dziennik Gazeta Prawna"

"Bei der gestrigen Landtagswahl (in Sachsen-Anhalt) zählten die Grünen praktisch gar nicht, obwohl sie in bundesweiten Umfragen an der Spitze liegen. Woher kommt dieser Unterschied zwischen dem Bundesland mit zwei Millionen Wählern und der gesamten Bundesrepublik? Einen Einfluss darauf, dass die Grünen stärker im Westen sind und die AfD stärker im Osten punktet, hat die Tatsache, dass der Lebensstandard in der früheren DDR niedriger ist. Vergleicht man das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, dann haben die östlichen Bundesländer 2019 rund 73 Prozent des deutschen Durchschnittswerts erreicht. Und typischerweise rekrutiert sich die Wählerschaft der AfD aus denjenigen, denen es schlechter geht.

Die Grünen sind eine Partei, die aus den westdeutschen Ideen des Umweltschutzes und des Pazifismus der 70er Jahre entstanden ist. Ihren Ursprung hat sie in der Studentenrevolution von 1968. In der DDR hat damals niemand den Aufstand gewagt. Ein bodennaher Grund (für das schlechte Abschneiden der Grünen) ist, dass die AfD in den östlichen Bundesländern ihre Parteistruktur ausgebaut hat, während die Grünen nun zugeben müssen, dass sie dies vernachlässigt haben."

Über den Wahlsieg der CDU und seine Bedeutung für CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet schreibt "Der Standard" in Wien:

"Trotz Haseloffs Wahlsieg kann Laschet aber persönlich noch nicht aufatmen. Der langjährige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt bekam (auch) jene Zustimmung, die im März schon der Grünen-Regierungschef von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, und die rote Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, erhalten haben. In schwierigen Pandemiezeiten profitieren Amtsinhaber: Kretschmann, Dreyer und in Sachsen-Anhalt eben Haseloff. Aber einen solchen Amtsbonus hat Laschet im Bund nicht vorzuweisen. Dort waltet und schaltet bekanntlich immer noch Kanzlerin Angela Merkel. Sachsen-Anhalt gibt dem CDU-Kanzlerkandidaten zwar ein bisschen Rückenwind; automatisch ins Kanzleramt trägt ihn dieser Urnengang aber nicht."

Die italienische Zeitung "La Repubblica" schreibt zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

"Bis zuletzt zeigten die Umfragen in Sachsen-Anhalt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und der rechtsextremen AfD. Doch das Land der Reformation, des Bauhauses und der traumatischen Entvölkerung nach dem Fall der Mauer hat alle Prognosen Lügen gestraft. Die CDU hat den Aufstieg der rechtsextremen AfD vereitelt. (...) Der Termin an den Wahlurnen vor der Bundestagswahl am 26. September ist also eine Chance für Armin Laschet, den Möchtegern-Merkelianer als Nachfolger der Kanzlerin."

Die "Neue Zürcher Zeitung" kommentiert die Landtagswahl



"Dieses Ergebnis ist in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Es zeigt, dass die Alternative für Deutschland in Teilen Ostdeutschlands zur rechten Volkspartei geworden ist. Ihre Wähler lassen sich weder von der Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz noch durch interne Schlammschlachten und auch nicht durch radikale Reden abschrecken.(...)

Das Ergebnis von Sachsen-Anhalt zeigt, woher die AfD ihre relative Stabilität im Osten bezieht: aus der Implosion von Linkspartei und SPD. Das Resultat gibt dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet recht, der erklärt hatte, AfD-Wähler kämen nicht überwiegend von der CDU, sondern wanderten auch aus Protest von ganz links nach ganz rechts. Laschet darf sich neben Haseloff als Sieger des Abends fühlen. Die erste Wahl nach seiner Kür zum Vorsitzenden hat die Vermutung widerlegt, der Osten wende sich von der CDU ab.

Bestätigt hat sich hingegen der Abwärtstrend der SPD unter Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Ihrer beider Ära wird als Kapitel des Niedergangs in die Parteigeschichte eingehen. Auch die Pläne der Grünen, ins Bundeskanzleramt einzuziehen, haben keinen Aufwind bekommen." (mz/dpa)