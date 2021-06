CDU und SPD sondieren weiter - erste inhaltliche Gespräche

Magdeburg - Letzten Montag standen Termine und Organisationsfragen im Vordergrund, nun soll es bei den Verhandlungen zur Bildung einer neuen Landesregierung für Sachsen-Anhalt um Inhalte gehen: Die CDU empfängt am Montag Vertreter der SPD zu einer zweiten Sondierungsrunde. Wo genau sich die jeweils sechsköpfigen Delegationen am Montag ab 10 Uhr) treffen wollen, teilten die Parteien im Vorfeld nicht mit. Auch was von den Gesprächen an die Öffentlichkeit gerät, ist unklar; die Parteien haben für die Sondierungsgespräche grundsätzlich Stillschweigen vereinbart.

Für die CDU sitzen neben Landesparteichef Sven Schulze noch Ministerpräsident Reiner Haseloff, Fraktionschef Siegfried Borgwardt, Finanz- und Innenminister Michael Richter, die bisherige Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch und der Harzer Landrat Thomas Balcerowski mit am Sondierungstisch. Die Sozialdemokraten gehen mit Spitzenkandidatin und Fraktionschefin Katja Pähle, den beiden Parteichefs Juliane Kleemann und Andreas Schmidt, Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne, Wirtschaftsminister Armin Willingmann und dem Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann in die Gespräche.

Nach dem Gespräch mit den Sozialdemokraten, mit denen die CDU in Sachsen-Anhalt in verschiedenen Konstellationen seit 2006 regiert, stehen für die Christdemokraten am Dienstag und Mittwoch noch entsprechende Gespräche mit FDP und Grünen an. Die Reihenfolge der Gespräche habe man nach der Fraktionsgröße gewählt, betonte Schulze. Wie lange die Sondierungen und anschließende Koalitionsverhandlungen sich hinziehen, ist bisher nicht absehbar. Eine Frist zur Regierungsbildung gibt es in Sachsen-Anhalt nicht mehr.