Zusammenstoß auf A38 bei Rippachtal

Rippachtal/Merseburg/MZ - Ein LKW-Fahrer ist in der Nacht von seiner Fahrbahn abgekommen und daraufhin mit einem Kleinbus zusammengestoßen. Gegen 1:30 fuhr der Fahrer, der Richtung Leipzig unterwegs war, aus bisher unbekannten Gründen auf die linke Fahrbahn, wo es zum Zusammenstoß kam, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Daraufhin zog er wieder nach rechts und krachte in die Leitplanke, wo er schlussendlich stehen blieb.

Der beladene Autotransporter landet auf der Leitplanke. (Foto: Polizei)

Bei dem Unfall wurden vier Menschen verletzt und in die Krankenhäuser nach Weißenfels, Merseburg und Halle gebracht. Der LKW hatte drei Autos aufgeladen. Derzeit wird der Schaden auf ungefähr 45.000 Euro geschätzt.

Die beiden Fahrzeuge mussten von der Autobahn entfernt werden. Diese Bergungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Die Überfahrt von der A9 auf die A38 in Richtung Leipzig musste gesperrt werden. Laut Angaben der Polizei am Morgen ist unklar, wie lange diese Sperrung anhält.