Zurück auf dem Campingplatz: Der Saalekreis empfängt wieder Touristen

Seit dieser Woche dürfen auch Urlauber wieder im Saalekreis übernachten. Ein Besuch bei den ersten Campern am Geiseltalsee.

Matthias Orlamünde ist mit Enkelin und Lebensgefährtin zum ersten Mal am Geiseltalsee.

Stöbnitz - Eine steife Brise weht vom Geiseltalsee herüber. Kolja Ludolf hat beim Aufbau des Vorzeltes daher mächtig zu kämpfen. Die gute Laune des Berliners leidet darunter jedoch nicht. Er hat Urlaub. Endlich. „Es bedeutet Spaß und Freiheit. Man ist nicht mehr in der Wohnung gefangen.“ Drei Wochen will der Privatier nun an seiner Stammdestination auf dem Campingplatz Stöbnitz bleiben – vor allem zum Angeln. Eigentlich wollte er schon zum Beginn der Hechtsaison vor vier Wochen anreisen, doch Coronaverordnung und hohe Inzidenzwerte machten das unmöglich.