Yolanda seit zwei Jahren vermisst: „Es wird noch immer in alle Richtungen ermittelt“

Leipzig/Günthersdorf/MZ/nob - Im September 2019 verschwand die Leipziger Studentin Yolanda auf dem Weg zum Ikea-Möbelhaus in Günthersdorf spurlos. Die Ermittlungen dauern bis heute an, das bestätige Andreas Ricken von der Staatsanwaltschaft Leipzig auf Anfrage: „Es wird noch immer in alle Richtungen ermittelt.“ Es gebe jedoch bislang keine neuen Erkenntnisse, die er verkünden könne. Noch immer sei unklar, ob Yolanda „sich selbst aus dem Staub gemacht hat“ oder ob ein Unfall oder eine Straftat Grund für ihr Verschwinden ist. Es gebe aber immer wieder Hinweise in dem Fall, weshalb es noch keinen Grund gebe, die Ermittlungen einzustellen. „Solange es Ermittlungsansätze gibt, machen wir weiter und gehen diesen akribisch nach.“

Zuletzt wollte Yolanda Klug zu Ikea. Doch kam sie dort jemals an? (Foto: Melain van Alst)

Vor allen in den Wochen nach dem Verschwinden der Studentin war die Suche mit Großaufgeboten erfolgt – auch im Saalekreis. So durchkämmten etwa Hundertschaften das Gelände rings um das Möbelhaus in Günthersdorf, später suchten Taucher den nahen Saale-Elster-Kanal ab. Die Polizei ging auch Hinweisen nach, dass die junge Frau Freunde in Halle besuchen wollte, bei denen sie jedoch nie ankam. Ermittlungen im Umfeld von Burg Giebichenstein und Mühlgraben brachten jedoch auch keine Ergebnisse.