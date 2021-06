Wird Sporthallen-Komplex in Mücheln erweitert?

Mücheln - Die Stadt Mücheln hat große Pläne mit der Sporthalle am Eptinger Rain. Sie soll an drei Seiten perspektivisch Anbauten erhalten. Darüber informierte Bauamtsleiter Steffen Keller im jüngsten Bauausschuss.

Zum einen soll eine kleine Halle für Sportarten wie Gymnastik und Tischtennis entstehen. Zum anderen gibt es laut Steffen Keller Probleme wegen zu wenig Lagermöglichkeiten für die Sportgeräte wie der Räder der Kunstradfahrer. Deshalb soll ein zusätzliches Lager inklusive Spinden und Schränken errichtet werden. Der dritte Anbau würde Platz schaffen für ein ordentliches gastronomisches Angebot während Veranstaltungen in der Halle, aber nicht als öffentlicher Imbiss. Der gesamte Komplex könnte so aufgewertet werden, sagte der Bauamtsleiter. Wenn der Stadtrat mit den Plänen einverstanden sei, könne die Stadt versuchen, Fördermittel dafür zu bekommen. Mit einer realistischen Umsetzung sei aber erst in einigen Jahren zu rechnen.

Nicht so lange dauern soll die Erneuerung des Daches. Diese Arbeit möchte die Stadt so schnell wie möglich vergeben, so dass in den Sommerferien damit begonnen werden kann und ein Abschluss bis zum Jahresende angestrebt wird. So würde quasi ein Schritt der laufenden Sanierung nach dem anderen erfolgen. Die neuen Sanitäranlagen für Damen wurden gerade fertiggestellt, davon konnten sich die Mitglieder des Bauausschusses selbst überzeugen, denn die Sitzung fand diesmal extra in der Sporthalle statt. (mz)