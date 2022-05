Bad Dürrenberg/MZ - Müssen Hundehalter in Bad Dürrenberg bald tiefer in die Tasche greifen? Die Stadtratsfraktion aus CDU, UWG und AFL will, dass die Hundesteuer für die rund 980 Vierbeiner in der Solestadt erhöht wird. Zum einen solle der Steuersatz für den ersten Hund von 50 auf 60 Euro erhöht werden. Zum anderen fordern die Räte, die Steuer für gefährliche Hunde von bisher 400 auf 500 Euro anzuheben.

Damit befände sich Bad Dürrenberg im Vergleich zu anderen Städten des Kreises im oberen Bereich. Am teuersten ist bisher die Stadt Merseburg mit 66 Euro für den ersten Hund. Leuna und Mücheln hingegen erheben nur um die 35 Euro. Auch bei den Listenhunden bewegt sich Bad Dürrenberg weit oben. Bis auf Merseburg liegen die anderen Städte bei maximal 250 Euro.

Wird in Bad Dürrenberg die Hundesteuer erhöht?

Der Fraktionsvorsitzende Matthias Fritsch schlägt vor, dass für Hunde aus dem Tierheim eine Steuerbefreiung für zwölf statt sechs Monate anzustreben ist. Bei verschiedenen Ordnungswidrigkeiten sollte ein bestimmtes Verwarngeld festgeschrieben werden. Zum Beispiel sollen Hundebesitzer bestraft werden, die den Kot des Vierbeiners nicht wegmachen, mit dem Tier auf Spielplätze gehen oder keine Kotbeutel bei sich haben.

Peter Mann aus der Fraktion der Wählergemeinschaft der Handwerker und Gewerbetreibenden sprach sich gegen eine Hundesteuererhöhung aus. In ihrem Wahlprogramm seien sie grundsätzlich gegen eine Steuererhöhung gewesen. Der Änderungsantrag wird überarbeitet und im nächsten Ausschuss erneut behandelt.