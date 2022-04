Wieso die Künstlerin Iris Band ganz verliebt in Leunas Kulturhaus ist

Die hallesche Künstlerin Iris Band stellt ab Donnerstag, 7. April, in der cCe-Galerie in Leuna ihre neuesten Werke aus. Was die Besucher erwartet.

Leuna/MZ - Fast 20 Jahre ist es her, als Iris Band zuletzt in der cCe-Galerie in Leuna ausgestellt hat. Nun kehrt die hallesche Künstlerin zurück und zeigt mit der Ausstellung „Dimensionen“, die am Donnerstag, 7. April, beginnt, ihre neuesten Werke. „Ich liebe die großen Räume hier. Da kommen auch die großen Bilder richtig gut zur Geltung“, freut sich Iris Band, die vielfältige Werke im Gepäck hat. Die Künstlerin malt nicht nur Stadtansichten und Landschaften, sondern auch Blumenmotive und zeigt ihre freie Arbeiten. „Viele verbinden mich nur mit der Stadtarchitektur und wissen gar nicht, dass ich auch noch andere Dinge mache.“