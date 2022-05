Wie Unternehmen im Saalekreis mit den enorm gestiegenen Energiekosten umgehen

Die hohen Energiepreise sind eine Belastung für die Unternehmen am Standort Leuna, wie das Beispiel Linde zeigt. Was das für die Kunden und letztlich dem Verbraucher bedeutet.

Leuna/MZ - Immerhin einen Ausgangsstoff bekommt die Linde AG in Leuna derzeit noch günstig: die Luft. Die saugt der Gaskonzern an, um sie in ihre Bestandteile zu zerlegen. Dafür wird sie verdichtet und auf dreistellige Minusgrade heruntergekühlt, bevor sich die einzelnen Gase durch ihre unterschiedlichen Siedepunkte abscheiden.