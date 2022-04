Wie sich der Stillstand der Total Raffinerie in Leuna auswirkt

Das Credo der Chemie in Leuna ist: Im Verbund sind wir stärker. Wenn jedoch einer der großen Stoffverbundpartner nicht produziert, müssen sich auch die anderen Unternehmen daran orientieren. Der aktuelle große Stillstand der Total Raffinerie ist daher keine isolierte Aktion.

Leuna - Das Credo der Chemie in Leuna ist: Im Verbund sind wir stärker. Wenn jedoch einer der großen Stoffverbundpartner nicht produziert, müssen sich auch die anderen Unternehmen daran orientieren. Der aktuelle große Stillstand der Total Raffinerie ist daher keine isolierte Aktion, sondern wirkt sich auf den ganzen Chemiestandort in Leuna aus. Daher nutzen die direkten Partner selbst die Chance, Hand an ihre Anlagen anzulegen.