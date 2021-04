Wie sehr gehört Video zum Alltag?

Bad Dürrenberg - In den heimischen Wohnzimmern schmeißen die Stadträte aus Bad Dürrenberg seit Monaten pünktlich um 18 Uhr die Computer an, um in Videokonferenzen die Ausschusssitzungen abzuhalten. Mit der erneuten Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes werden neben Präsenz- und Videositzungen, nun auch sogenannte Hybridsitzungen zugelassen. Für die Räte in Bad Dürrenberg wird sich wohl nicht viel ändern. Sie haben die Videokonferenzen in ihren ehrenamtlichen Sitzungsalltag aufgenommen.

Ein kurzes, digitales Handheben und die gelbe Hand taucht in jedem Fenster der zugeschalteten Räte auf. Die besondere Disziplin, die mit Videokonferenzen einhergeht, ist längst angekommen. Der Vorsitzende muss viel moderieren, Vorlagen werden über einen Klick digital geteilt. Ja, die digitale Arbeit in den Gremien bringt Hürden mit sich. Doch die scheinen mit etwas Übung gemeistert worden zu sein. „Wir überlassen nun jedem Ausschussvorsitzenden bzw. Stadtratsvorsitzenden, ob sie ihre Sitzungen digital oder in Präsenz abhalten“, sagt Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) und schließt sich damit ein. Denn er leitet die beiden einzig beschließenden Gremien für die Laga und den Hauptausschuss.

„Ich kann da überhaupt keine Probleme sehen“

„Diese finden, wenn nötig, in Präsenz statt“, sagt er entgegen dem Trend in seinem Rat. Sofern wichtige Beschlüsse auf der Tagesordnung stehen, will er sichergehen, dass die rechtlich bindend sind und bittet zu persönlichen Treffen. „Wir gehen kein Risiko ein.“ In den rein beratenden Gremien wählen die Vorsitzenden durch die Bank weg die Videokonferenz. „Ich kann da überhaupt keine Probleme sehen“, sagt Eberhard Hoppe (AfL), der dem Bauausschuss vorsitzt.

Dort werden oft Karten und Zeichnungen besprochen und das kann jeder digital auf dem Bildschirm verfolgen. Zwar ist er der Meinung, dass natürlich ein Stück Kultur verloren geht, wenn man nicht gemeinsam im Ratssaal debattiert. Er kann jedoch nicht sagen, dass durch virtuelle Sitzungen Themen anders oder gar mit einem schlechteren Ergebnis diskutiert werden. „Und auch die Ausschussmitglieder haben bislang nicht einmal den Wunsch geäußert, zur Präsenzsitzung zurückzukehren.“ Solange die Pandemie herrscht, wolle er das Format nutzen.

Land in der Pflicht, zu „entschärfen“

Ähnlich wie der Vorsitzende des Ordnungs- und Sozialausschusses Steffen Müller (UWG), der „sehr zufrieden“ damit sei. Mit den Hybridsitzungen können die Räte nun auch in den Ratssaal kommen und das zu ermöglichen findet er gut. Er ist auch Mitglied im beschließenden Laga-Gremien samt Präsenzsitzungen: Er könne verstehen, dass viele ein mulmiges Gefühl haben, sich aber in „Zugzwang“ fühlen, weil sie eben nicht guten Gewissens wegbleiben wollen. Da sieht er das Land in der Pflicht, zu „entschärfen“.

Marcus Diessner (FDP), der den Finanzausschuss leitet, bevorzugt die Hybridsitzung, weil so jenen mit technischen Schwierigkeiten geholfen sei. Er könnte sich sogar vorstellen, dass man das zukünftig beibehalten kann, falls jemand mal nicht persönlich, aber digital anwesend sein kann. Grundsätzlich hat auch er nichts gegen die Präsenzsitzung wie den Stadtrat am Donnerstagabend. Doch er findet den Ratssaal zu klein und würde einen größeren Raum bevorzugen. (mz/Melain van Alst)