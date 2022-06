Wie Pflegekräfte aus dem Saalekreis ihren Berufsalltag während der Pandemie erleben

Serie: Durch die Coronapandemie hat sich das Leben in vielen Bereichen geändert. MZ hat das Pflegeteam Luppe-Aue in Kötzschau besucht.

Kötzschau/MZ - Am 10. März 2020 vermeldete der Saalekreis seinen ersten Coronafall. Das Virus hatte sich aus Israel den Weg in den Kreis gebahnt. Zwei Jahre später ist die Pandemie noch immer eines der bestimmenden Themen. In einer Wochenserie betrachten wir die gesellschaftlichen Folgen, die das Leben mit dem Virus mit sich bringt. Im ersten Teil geht es um den Berufsalltag von Pflegekräften.