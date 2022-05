Wie man Leuna am Wochenende auf ganz neue Weise erkunden kann

Leuna/MZ - Vielen Menschen fällt als Erstes der Chemiestandort ein, wenn sie an Leuna denken. Doch die Stadt hat noch viel mehr Facetten. Die Vielfalt von Leuna können Interessierte am kommenden Wochenende unter die Lupe nehmen. Das Projekt „Bruchlandvogel“ lädt am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Mai, zu einer Entdeckungstour durch die Chemiestadt in Form eines theatralen Hörspaziergangs ein. Dabei bekommen alle Teilnehmer einen Kopfhörer, mit dem sie Geschichten aus und über Leuna lauschen und mit Musik von Station zu Station durch die Straßen geführt werden.