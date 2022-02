Wie lange bleibt Bahnübergang in Langeneichstädt gesperrt?

Am unbeschrankten Bahnübergang in Langeneichstädt ist kein Durchkommen. Die Landwirte fragen, wie lange noch.

Langeneichstädt/MZ - Seit dem Zusammenstoß eines Pkw mit der Burgenlandbahn am 16. Oktober ist im Müchelner Ortsteil Langeneichstädt der unbeschrankte Übergang an der Warte gesperrt. Für die örtlichen Landwirte bedeutet das eine lange Umleitung, um auf ihre Felder zu kommen. Ortschaftsrat Steffen Keiling forderte in der Sitzung diese Woche Mücheln dazu auf, sich wegen einer baldigen Öffnung an die Verantwortlichen zu wenden. Offenbar verhindern das unterschiedliche Meinungen der Zuständigen.