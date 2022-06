Wie gut lief und läuft der Tourismus im Saalekreis?

Coronamaßnahmen verhagelten den Saisonstart. Dennoch berichten Anbieter: Der Trend zum Urlaub im eigenen Land hält an – doch nicht alle profitieren.

Für manche Ferienwohnung- und Campingplatzbetreiber lief das Tourismusgeschäft in diesem Jahr gut.

Mücheln/Braunsbedra/Merseburg/ MZ - Die Ferien in Sachsen-Anhalt sind vorbei. Die Gäste bleiben – zumindest auf dem Campingplatz am Geiseltalsee in Stöbnitz. „Wir sind nicht nur abhängig von den hiesigen Ferien, unsere Gäste kommen aus ganz Deutschland. Der Campingplatz ist und war immer voll“, berichtet Betreiber Thomas Patzer.