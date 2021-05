Wie gut läuft der Breitbandausbau im Saalekreis?

Merseburg - Onlinesitzung mit den Kollegen – plötzlich steht das Bild, der Ton reißt ab. Die Up- und Downloadraten des eigenen Internetanschlusses reichen nicht, um die Verbindung stabil zu halten. Michael Weyhe, Breitbandbeauftragter des Saalekreises, kennt dieses Problem – zumindest aus Erzählungen: „Es rufen immer wieder Leute an, weil im Homeoffice die Leitung zusammenbricht.“

Das Problem soll bald der Vergangenheit angehören. Zumindest haben die Bürger künftig ein Anrecht auf erschwingliches schnelles Internet. Das beschlossen vor wenigen Tagen Bundestag und Bundesrat mit der Novelle des Telekommunikationsgesetzes. Sie soll im Dezember in Kraft treten, ab Sommer 2022 der Rechtsanspruch gelten.

Was ist schnelles Internet?

Doch was das für die Bürger des Saalekreises bedeutet, da ist sich Weyhe auch nach Lektüre der 400?Seiten nicht sicher. „Mein Problem ist, dass da vieles noch unklar ist.“ Das fängt schon damit an, was dieses „schnelle Internet“ denn konkret bedeuten soll. Das Gesetz bleibt da vage – und auch das zuständige Bundesverkehrsministerium. Dessen „Neuigkeitenzimmer“, so die Eigenbezeichnung der Pressestelle, erklärt auf Anfrage, die konkreten Werte sollen bis spätestens 1. Juni 2022 in einer Rechtsverordnung festgelegt werden. Dabei soll es nicht nur um die Downloadgeschwindigkeit gehen, sondern auch um das Tempo beim Hochladen von Daten sowie die Latenz (Ping), also die Zeit, die ein Datenpaket vom Endgerät zum Server und zurück benötigt.

Die angemessene Bandbreite für den Download soll mindestens so festgelegt werden, dass Onlinedienste wie soziale Netzwerke, Onlinebanking oder Videotelefonie möglich sind, antwortete das Ministerium. Außerdem sollten Streamingdienst und „übliche Dienste im Rahmen der Teleheimarbeit“ funktionieren. Auch die von der Mehrheit genutzte Mindestbandbreite könnte als Kriterium herangezogen werden. Das Ministerium rechnet daher damit, dass der Mindestwert für den Rechtsanspruch im Laufe der Jahre steigt, wenn der Glasfaserausbau weiter voranschreitet.

Der geförderte Breitbandausbau läuft im Saalekreis

Weyhe erwartet nach bisherigen Interpretationen des Gesetzes, dass der Schwellenwert zunächst bei 30 MBit pro Sekunde liegen wird. Das war im Saalekreis schon 2016 der Grenzwert, um in Förderprogramme aufgenommen zu werden, ist also nach heutigen Standards allenfalls als zügig zu deklarieren. Allzu große Sorgen würde dem Breitbandbeauftragten des Kreises diese Schwelle nicht bereiten: „Wir werden im Sommer 2022 nur noch Restadressen mit weniger als die 30 MBit/s haben.“

Zuletzt hatten im Kreis zwar nur 81 Prozent der Haushalte die Möglichkeit auf einen Internetanschluss von 50 MBit/s und mehr. Doch mittlerweile läuft der geförderte Ausbau. So sollen etwa in Mücheln bald um die 4.000 Haushalte mit Glasfaser erschlossen werden. Kürzlich hatte eine Analyse des Kreises gezeigt, dass 2.000 Haushalte auch danach noch unterversorgt bleiben würden, sei es, weil Anbieter anders als bei der Marktabfrage angekündigt, in einem Gebiet doch nicht ausgebaut haben oder weil es bei der Aufstellung der Fördergebiete Unschärfen gab. Weyhe sieht den Kreis aber auch hier bei der Lösungsfindung auf einem guten Weg.

Netzagentur entscheidet

Die Deutsche Glasfaser könnte in Teilen von Schkopau aktiv werden und auch in Petersberg, wo ein Großteil der weißen Flecken liegt, will das Unternehmen demnächst mit der Marktabfrage beginnen. Bei Arealen die nah an Fördergebieten liegen, versucht der Kreis mit der Telekom nachzuverhandeln, dass sie diese ausbaut. Weil der Trend im Kreis aber generell in Richtung Glasfaserausbau statt langsameren Kupferkabel geht, rechnet Weyhe damit, dass die Vorgaben des Telekommunikationsgesetzes vielerorts übererfüllt werden.

Doch was ist mit den Haushalten, wo das nicht gelingt? Gegen über wem haben sie den Rechtsanspruch auf schnelles Internet? Und welche Konsequenzen hat es wenn er nicht erfüllt wird? „Auch das ist mir nicht klar“, sagt der Breitbandbeauftragte des Saalekreises.

Im Saalekreis ist das Breitbandnetz ein Flickenteppich

Die Antwort des Ministeriums klingt danach, dass der Rechtsanspruch sich wohl nicht gegen den Kreis, sondern gegen einen Telekommunikationsanbieter richtet. Einen, den die Bundesnetzagentur verpflichtet hat, für das jeweilige Gebiet ein Angebot mit den geforderten Mindeststandards zur Verfügung zu stellen.

Die Auferlegung der Versorgungspflicht setze allerdings voraus, dass die Bundesnetzagentur zuvor eine Unterversorgung für das Gebiet festgestellt hat, weil auf absehbare Zeit kein Anbieter die geforderte Qualität bereitstellen wird, erklärt das Ministerium. Beide Schritte müssten erst noch erfolgen. Zudem müsste die Netzagentur auch einen Anbieter finden, den sie verpflichten kann. Im Saalekreis ist das Breitbandnetz ein Flickenteppich mit fast zwei Dutzend Anbietern. Nach einer einfachen Abhilfe für den ausgebremsten Verbraucher klingt das Gesetz daher nicht. (mz)