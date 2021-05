Wie es um die Planungen für neues Wohngebiet und Edeka in Bad Lauchstädt steht

Bad Lauchstädt - Die Goethestadt Bad Lauchstädt hat bereits ein Goethe-Theater. Eine Goethe-Therme könnte, so sich die Fördermittelwünsche des Stadtrates erfüllen, bald hinzukommen. Doch die ist nicht das einzige Bauvorhaben mit prägendem Charakter für die Kleinstadt, für welches der Dichterfürst als Namenspate herhalten soll. Der Stadtrat brachte kürzlich auch die ersten Planungsschritte für die Goethehöhe auf den Weg.

So lautet zumindest der – in den kommenden Jahren noch veränderbare – Arbeitstitel des neuen Wohngebietes, das im Norden der Stadt auf dem heutigen Gekra-Gelände zwischen Birkenwinkel und der seit Jahren ungenutzten Bahntrasse nach Schafstädt entstehen soll. Bürgermeister Christian Runkel stellte die ersten Planungen dafür vor. Demnach sollen auf dem Areal bis zu 60 Einfamilienhäuser entstehen. Das Gros der Hallen, die heute noch auf dem Gelände stehen, soll weichen. Einzig drei Gebäude am Birkenwinkel blieben stehen. Dahinter würde ein Wall in Richtung der Goethehöhe aufgeschüttet. Gleiches soll in Richtung der Bahntrasse erfolgen. Die Stadt hat mit ihrem ersten Beschluss nun die Umrisse des Baugebiets definiert. Detaillierte Planungen müsste ein Investor vornehmen.

Birkenwinkel ohne Zufahrt

Wer das letztlich sein wird, steht noch nicht konkret fest. Das Gelände kauft zunächst Hermann Schröder. Der Zeitzer Unternehmer plant und baut auch den neuen Edeka-Markt, der im vorderen Teil des Gekra-Areals zwischen Querfurter Straße und Birkenwinkel entstehen soll. Dieser wird perspektivisch den in die Jahre gekommenen und für heutige Einzelhandelsverhältnisse viel zu kleinen Markt der Handelskette in der Straße „Am Bahnhof“ ersetzen.

Die Planungen für diesen Neubau gaben den Anstoß für die Entwicklung des gesamten Areals. Schröder erklärt auf Anfrage, die Entwicklung des Wohngebietes mache zunächst er selbst, in dem er die Grundlagen für das Baurecht dort schaffe. Ob er sich danach einen Dritten als Investor sucht oder selbst das Gebiet fertig entwickelt, steht noch nicht fest.

Markt mit gut 2.250 Quadratmetern

Konkreter sind da schon die Überlegungen für den Edeka. Der Bebauungsplan soll in der nächsten Ausschussrunde beraten werden. An den Eckdaten hat sich dabei nichts verändert. Schröder plant einen Markt mit gut 2.250 Quadratmetern, in den ein Bäcker mit Café sowie eine Drogerie integriert sein sollen. Anders als in den ursprünglichen Überlegungen soll nun jedoch sowohl die Zufahrt für den Parkplatz, als auch die Anlieferung von der Querfurter Straße erfolgen. Letzteres war ursprünglich über den Birkenwinkel geplant.

Für die neuen Verkehrsströme will die Stadt einen Kreisel auf der Querfurter Straße bauen lassen, dort wo heute die Einfahrten des Gekra-Geländes und des Brunnenversandes liegen. Dieser, so sagt Schröder, müsste dann zumindest zeitlich parallel zum Markt gebaut werden. Auf jeden Fall sollte er fertig sein, wenn das neue Geschäft öffnet. Der Investor hält die Einweihung bereits im kommenden Jahr für möglich. „Der Baustart hängt unter anderem auch davon ab, wann der B-Plan vorliegt.“ Die Bauzeit betrage dann samt Abrissarbeiten etwa zehn Monate.

„Mindestens drei Jahre“

Bis Familien auf der Goethehöhe in ihre neuen Häuser ziehen können, dauert es wohl noch deutlich länger. „Mindestens drei Jahre“, sagt Schröder. Dieses und kommendes Jahr würden noch für Planungen gebraucht. Danach stehen umfangreiche Abrissarbeiten an, denn das Areal ist fast vollständig versiegelt. Auch beim neuen Wohngebiet ist der Birkenwinkel, zumindest was den Straßenverkehr angeht, außen vor. Lediglich ein Fuß- und Radweg soll als Verbindung entstehen. Die Zufahrt zur Goethehöhe ist derzeit allein über die Windmühlenstraße geplant. (mz)