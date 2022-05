Wie es um den Glasfaserausbau in Bad Dürrenberg steht

Bad Dürrenberg/MZ - Die Nachfragebündelung für den Glasfaserausbau in Bad Dürrenberg endet bald: Noch bis zum 30. Mai können sich Haushalte für einen Anschluss an das Hochgeschwindigkeitsnetz der Deutschen Glasfaser entscheiden. Der Glasfaserausbau startet, wenn bis zum 30. Mai 2022 mindestens 33 Prozent der Haushalte einen Vertrag abgeschlossen haben. Doch noch ist die Quote nicht erreicht.