Wie die Spergauer Mühle mit neuem Herz wieder voll funktionsfähig wird

Spergau - Hammerschläge hallen durch die Spergauer Mühle. Urheber ist Martin Wernicke, der gerade die Treppe zur obersten Ebene einsetzt. Ein Nebenprojekt. Das eigentliche Vorhaben, an dem der Mühlenbauer aus dem nordsächsischen Wiedemar in Spergau arbeitet, liegt noch in Einzelteilen herum. Dicke gekerbte Pfeiler, elegant gebogene Stücke, kleine Holzzähne. Sie alle sollen sich bald zu einem Kammrad fügen – dem Herzstück jeder Mühle. Wernicke erklärt: „Das Kammrad ist die Übersetzung der Flügelwelle auf die Mühlsteine oder Nebenmaschinen.“