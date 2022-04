Wie das ehemalige Heimatmuseum in Ermlitz zu einem kulturellen Zentrum für alle werden soll

Dirk Schmeling und Patrick Wanzek (v.l.) freuen sich auf das künftige Kulturzentrum in Ermlitz.

Ermlitz - „Hier vorn wird gleich das erste Sofa stehen und direkt daneben der Tresen“, sagt Dirk Schmeling, als er das Gebäude des ehemaligen Heimatmuseums in Ermlitz betritt. „Und hier“, fährt er fort, „kommt ein großes Bücherregal hin und dort ein Schrank mit Pokalen und Urkunden unserer Vereine.“ Schmeling hat schon ganz genaue Vorstellungen davon, wie es in dem 60 Quadratmeter großen Haus bald aussehen könnte. Der Ermlitzer möchte das leerstehende Gebäude in ein Zentrum für Begegnungen und Kultur im Herzen des Ortes verwandeln.