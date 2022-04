Wie Bauern am Geiseltalsee mit einem steirischen Ölkürbis regionale und klimafreundliche Landwirtschaft betreiben

Ein junger Familienbetrieb aus Wünsch baut steirischen Ölkürbis an, der für seine nussigen, schalenlosen Kerne bekannt ist. Sie landen in einer Bäckerei.

Wünsch/MZ - Eine Erntemaschine, wie man sie in der Gegend noch nicht gesehen hat, erregt Sonnabendmittag auf den Feldern zwischen Wünsch und Stöbnitz die Aufmerksamkeit der Vorbeifahrenden. So mancher Autofahrer hält sogar an und zückt sein Handy für ein Foto. Es ist der erste Einsatz für den nagelneuen Kürbis-Vollernter der Familie Reinhardt aus Wünsch.