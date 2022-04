Wie Bäder im Saalekreis mit hohen Energiekosten umgehen

Ab in die Fluten soll es auch bald wieder im Freibad in Querfurt gehen. Badegäste müssen dann aber nicht in eiskaltem Wasser frieren, und das trotz gestiegener Energiepreise.

Leuna/Bad Lauchstädt/Querfurt/ MZ - Dresden hat ein neues Ein-Grad-Ziel. Als Reaktion auf steigende Energiekosten durch den Ukrainekrieg will die sächsische Landeshauptstadt die Wassertemperatur in den kommunalen Schwimmbädern um ein Grad absenken. Damit folgt die Stadt einer Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Badewesen, die vergangene Woche einen Leitfaden herausgegeben hat, wie die energieintensive Branche ihren Verbrauch an fossilen Energieträgern reduzieren kann. Ganz oben steht dabei, die Absenkung der Beckentemperatur um zwei Grad Celsius. Der Gesamtenergieverbrauch könne so in Hallenbädern um bis zu 25 Prozent gesenkt werden.