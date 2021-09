Wer ist Sieger des Wettbewerbs schönster Kleingarten in Bad Dürrenberg?

Bad Dürrenberg/MZ - „So uneinig waren wir uns die ganzen Jahre nicht“, sagte Guido Födisch, Geschäftsführer der Leuwo Leuna-Wohnungsgesellschaft, der einer der Jurymitglieder bei der Wahl des schönsten Kleingartens in Bad Dürrenberg 2021 war. Es habe daran gelegen, dass alle teilnehmenden Gärten ihren besonderen Reiz hatten. Und so gab es erstmalig drei dritte sowie zwei zweite Plätze. Zum Sieger des Wettbewerbs wurde der Garten von Tino Gäuer gekürt.

Alle Teilnehmer wurden am Samstag im Rahmen der Eröffnung des Bad Dürrenberger Bauernmarktes von Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) und Guido Födisch ausgezeichnet. Tino Gäuers Garten sei „ein Kleinod der Gemütlichkeit“, meinte der Leuwo-Geschäftsführer. Christoph Schulze begründete die Auswahl des Gewinners so: „Es ist der Mix aus Anbauflächen für Obst und Gemüse, aus Erholungsflächen und naturnahen Flächen, die sich insgesamt zu einem harmonischen Gesamteindruck verbinden.“ Der Sieger erhielt einen Gutschein in Höhe von 150 Euro für einen Baumarkt.

Auch die Zweit- und Drittplatzierten gingen mit Gutscheinen zu je 75 und 50 Euro nicht leer aus. Außerdem überbrachte Födisch den sechs Kleingartenvereinen, die teilgenommen haben, jeweils eine Zuwendung in Höhe von 200 Euro. Es sei ein „kleiner Beitrag“, um die Vereine zu unterstützen. Leider würden sich nicht alle am Wettbewerb beteiligen, bedauerte er und ergänzte: „Wir laden alle dazu ein.“ Der Bürgermeister wollte nicht unerwähnt lassen, dass der Verein „Mitte“, der älteste und größte Kleingartenverein in Bad Dürrenberg, in diesem Jahr sogar am Landeswettbewerb teilnimmt. Man drücke die Daumen für eine vordere Platzierung.