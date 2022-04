Wer 2022 noch einen Neuwagen will, muss sich sputen

Merseburg/Wölkau/MZ - „Wer noch in diesem Jahr ein Auto braucht, sollte am besten sofort kommen“, rät Kristin Miseler. Sie ist Geschäftsführerin des Autohauses Reinhardt in Wölkau und handelt mit Wagen aus dem Hause Škoda. Doch das tschechischen Stammwerk in Mladá Boleslav hatte 2021 mit demselben Problem zu kämpfen, wie die meisten Autohersteller weltweit. Es mangelte an Halbleitern und Chips. Die Produktion stockte, die Lieferzeiten verlängerten sich – zum Teil enorm, wie die Händlerin aus dem Saalekreis berichtet. „Autos, die im Frühjahr mit zehn Wochen Lieferzeit bestellt wurden, kamen erst im Dezember.“ Zwar sei die Nachfrage der Kunden nicht eingebrochen, die Auftragsbestände seien gut, sagt Miseler, aber sie konnte eben 2021 weniger Neuwagen übergeben als üblich.