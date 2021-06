„Wenn wir in Lochau eine Kita bauen, sieht es schlecht für Ermlitz aus“

Schkopau - Es ist 21.59 Uhr als Bürgermeister Torsten Ringling (parteilos) am Dienstagabend einen letzten Versuch unternimmt, doch noch zu einer Entscheidung zu kommen. Er hebt beide Arme. Das Zeichen für einen Antrag zur Geschäftsordnung. Er will, dass der Gemeinderat die Debatte beendet, zum Votum schreitet. Doch die Mehrheit der Räte will noch nicht darüber abstimmen, wo die dringend benötigte neue Kita entstehen soll. So beendet Ratschef Andreas Gasch eine Minute später die Sitzung unvollrichteter Dinge.

Die unendliche Geschichte um den Kitabau in Schkopau wird damit fortgeschrieben. Sie ist schon jetzt reich an Kapiteln, wie allein der Blick auf die Vorlage der Verwaltung offenbart. Traditionell sind dort die Termine der Vorberatungen in Ausschüssen aufgelistet. Elf Einträge finden sich dort, der erste datiert bereits aus dem Juni 2018. Nicht aufgelistet sind zudem die zahlreichen Beratungen der Ortschaftsräte und die Treffen der Arbeitsgruppe, die im vergangenen Jahr gebildet wurden, um einen Standort zu finden.

Netto 50 bis 55 Plätze mehr für die Kommune

Zumindest die grobe Lage scheint mittlerweile auch festzustehen. Die Verwaltung schlägt dem Rat zwei Standorte vor, beide liegen zwischen Döllnitz und Lochau. Fährt man die Straße aus Halle gen Raßnitz, liegt der eine rechter Hand zwischen NP-Markt und Elster. Er gehört noch zur Gemarkung Döllnitz. Die zweite Option liegt auf der anderen Straßenseite auf Lochauer Terrain am Sportplatz.

Bauamtsleiter Matthias Weiß stellt am Abend beide Optionen noch einmal vor. Eine Kennzahl ist identisch: Es soll Raum für 114 Kinder entstehen. Da in beiden Fällen die jetzige Kita Lochau mit gut 60 Plätzen aufgegeben würde, blieben also netto 50 bis 55 Plätze mehr für die Kommune. Für Variante eins verabschiedet der Rat am Dienstag die öffentliche Auslegung des geänderten Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet, in dem die Kita entstehen könnte.

„Das Problem ist, dass die Maßnahme des Straßenbaus nicht im Haushalt 2021 vorgesehen ist“

Ihr Bau wäre an dieser Stelle mit 4,5 Millionen Euro wohl eine halbe Million Euro teurer als am Sportplatz. Der Grund: Die Kommune müsste erst noch eine Zufahrtsstraße bauen. „Das Problem ist, dass die Maßnahme des Straßenbaus nicht im Haushalt 2021 vorgesehen ist. Das heißt, wir müssten einen Nachtragshaushalt verabschieden, damit wir die Straße vor dem eigentlichen Bau der Kita herstellen können“, erörtert Weiß, der bei der öffentlichen Anhörung zum Bebauungsplan Einwände der Landesstraßenbaubehörde fürchtet, da die Einmündung nah an der Ampelkreuzung nach Burgliebenau liegen würde. Mit Nachtragshaushalt könnte diese Variante im Februar 2024 fertig werden.

Auch für Variante zwei stellte der Bauamtschef eine Eröffnung Anfang 2024 in Aussicht. Sie ist der Favorit der Verwaltung. Die möchte die bisherige Brücke als Zufahrt nutzen, durch Abriss weitere Parkplätze schaffen sowie eine neue Ausfahrt gen Westen. Da dies jedoch unmittelbar dem Kitabau zugerechnet werden könnte, bräuchte Schkopau dafür keinen Nachtragshaushalt, sagt Weiß.

„Wenn wir in Lochau eine Kita mit 120 Plätzen bauen, dann sieht es schlecht für Ermlitz aus“

Allerdings hat sich der Ortschaftsrat Lochau gegen diesen Standort ausgesprochen. Ortsbürgermeister Matthias Wild bekräftigte dies noch einmal im Vorfeld der Sitzung in einem Schreiben an alle Räte. Die Döllnitzer Ortsvertreter haben wiederum den Neubau auf ihrer Gemarkung abgelehnt. Der Rat müsste also bei beiden Optionen gegen das Votum des jeweiligen Ortschaftsrates entscheiden.

Hinzu kommt, dass der Bedarf nach mehr Kitaplätzen vor allem aus Ermlitz mit seinem großen Baugebiet kommt. Dort fand die Kommune bisher aber kein aus ihrer Sicht bezahlbares Grundstück: „Wenn wir in Lochau eine Kita mit 120 Plätzen bauen, dann sieht es schlecht für Ermlitz aus“, mahnt Sozialausschusschef Sven Ebert (AfD) daher am Dienstag. Der Antrag seiner Fraktion, der die Verwaltung beauftragt hätte, beim Land Rückführungsanträge für Grundstücke im östlichsten Ortsteil zu stellen, scheitert knapp. Wenig später stellt Andreas Rattunde den Änderungsantrag, der Hauptvorlage des Abends noch einen Satz anzufügen. Inhalt: Die Stadt soll sich zusätzlich schon mal einen Standort für den Bau einer modernen Kita in Ermlitz sichern.

Zu einer Entscheidung darüber kommt der Rat nicht mehr. Sie könnte im nächsten Kapitel der unendlichen Geschichte fallen. Wann dieses geschrieben wird, ist noch unklar. Weil Gasch die Sitzung um 22 Uhr nicht nur unterbricht, sondern schließt, muss, nun neu eingeladen werden. Die Frist dafür beträgt zehn Tage. Die nächste reguläre Sitzung wäre erst Mitte Juli. Solange will Bürgermeister Ringling aber nicht warten. (mz)