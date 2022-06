Welches Pfund Merseburg bei der neuen Förderregion „Geiseltaler Seenland“ in die Waagschale werfen kann

Am Geiseltalsee und in der Umgebung sind viele Touristen mit dem Rad unterwegs. Wird es wie rund um Leipzig auch hier bald ein Seenland geben?

Merseburg/Mücheln - Auf der Seebrücke von Braunsbedra hatten sie 2017 große Einigkeit geschworen: Mit dem Kreis unterzeichneten die See-Anrainerkommunen Mücheln, Braunsbedra, Merseburg und die Goethestadt Bad Lauchstädt als „Verbund Geiseltalsee“ eine Kooperationsvereinbarung. Es gab einen Festakt und die Beteiligten sagten gewichtige Worte. Müchelns Bürgermeister Andreas Marggraf (parteilos) fand damals: „Sich zusammenzuschließen, ist der richtige Weg.“ Das scheint sich jedoch auf diesen einen Verbund zu beschränken, in dem es aktuell zum Beispiel darum geht, die touristische Wegweisung rund um den See zu verbessern, was federführend vom Landkreis organisiert wird.