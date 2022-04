Welche Visionen ein Mann für einige Grundstücke in Dölkau und Schkopau hat

Tilo Hildebrandt auf einem der bisher 16 Erdheilungsplätze in der Region. Sie sollen künftig in ganz Deutschland entstehen, so sein Ziel.

Schkopau/Leuna/MZ - In Dölkau, nahe des Augrabens, steht ein Holzschild an einem Grundstück. „Erdheilungsplatz“ steht darauf geschrieben. Das Grundstück ist nicht bebaut und wird auch nicht bewirtschaftet. Lediglich ein paar Apfelbäume wurden dort angepflanzt, und in einer hinteren Ecke steht ein großes Insektenhotel. Ansonsten wächst dort alles wild vor sich hin. Und so soll es auch bleiben.