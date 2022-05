Welche Neuigkeiten es von der Stromtrasse Südostlink im Saalekreis gibt

Das Infomobil von 50Hertz machte am Mittwoch in Zöschen und Tollwitz halt.

Zöschen/Tollwitz/MZ - Die Planungen für die neue Stromtrasse Südostlink, die auch durch Zöschen und Tollwitz verlaufen wird, werden immer konkreter. „Wir befinden uns gerade in der Feinplanung“, sagt Axel Happe von der Öffentlichkeitsbeteiligung des federführenden Netzbetreibers 50Hertz. Um die Bürger über den derzeitigen Stand zu informieren, machte das Infomobil der Firma am Dienstag in den beiden betroffenen Ortschaften Halt.