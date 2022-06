Weida-Land hat jetzt ein Konzept gegen Starkregen

Aufräumarbeiten in Nemsdorf-Göhrendorf nach dem Starkregenereignis im Mai 2017

Weida-Land/MZ - Die Hochwasser in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in diesem Sommer zeigten, welche verheerenden Folgen ein Starkregenereignis nach sich ziehen kann. Auch im Westen des Saalekreises hatten im Mai 2017 Unwetter mit erheblichem Niederschlag, der sich in kürzester Zeit ergoss, offensichtlich gemacht, welch große Schäden entstehen können.