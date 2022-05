Schwere Vorwürfe gegen Geldinstitut Wegen riskanter Swap-Geschäfte: Abwasserverband Bad Dürrenberg klagt gegen die Commerzbank

Wegen Verlusten aus Derivatgeschäften will der ZWA Bad Dürrenberg Millionen vom Geldhaus. Haben die Bankberater selbst nicht verstanden, was sie verkauften? Was die Grundlage für die Klage ist und was der Verband damit langfristig bezwecken will.