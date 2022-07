Was sind die Gründe für die Bauchlandung der Grünen im Saalekreis

Über Monate erlebte die grüne Partei in Umfragen einen Höhenflug. Am Sonntag folgte die Ernüchterung. Im Saalekreis war das Ergebnis teils schlechter als 2016.

Merseburg/Braunsbedra - Die Mitgliederzahl binnen vier Jahren verdoppelt, deutlich mehr Plätze in Kommunalvertretungen erobert, dazu die bundesweite Euphorie um Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Für die Grünen im Saalekreis schien es zuletzt klar aufwärts zu gehen. Doch der Sonntag brachte die Ernüchterung. Im Land kaum Zugewinn, in den eigenen Wahlkreisen Stagnation. In keinem erreichten die Grünen die fünf Prozent, in Merseburg fielen sie sogar hinter das Ergebnis von 2016 zurück. Landesparteichef Sebastian Striegel erreichte dort bei den Erststimmen lediglich 4,8 Prozent, weniger als seine Partei im Land.