Was im südlichen Saalekreis von Gründonnerstag bis Ostermontag geplant ist

An Gründonnerstag und Ostersamstag brennen in Orten des südlichen Saalekreises einige Osterfeuer.

Saalekreis/MZ - „Ihr seid herzlich eingeladen, dass erste Mal seit zwei Jahren wieder mit uns zu feiern.“ „Nach zwei Jahren endlich wieder Osterfeuer.“ - So oder so ähnlich kündigen Organisatoren ihre Veranstaltungen rund um das Osterfest an. Osterfeuer, gemeinsame Ostereiersuche, Ostertänze oder auch das Anradeln im Geiseltal feiern in diesem Jahr ein Comeback. Die MZ hat eine Auswahl von Veranstaltungen, die von Gründonnerstag bis Ostermontag im südlichen Saalekreis stattfinden, zusammengestellt. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht.