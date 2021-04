Warum Wissenschaftler Hoffnungen in Erdmandeln aus Lohnsdorf setzen

Daraus wird Öl gewonnen: Eine Studentin betrachtet eine Nachtkerzenpflanze, die in Lohnsdorf in die Erde soll.

Landsberg - Die in Afrika heimische Erdmandel gilt als nährstoffreich und robust. Sie verträgt Trockenheit und hohe Temperaturen. Deshalb werden in Landsberg große Hoffnungen in die krautige Pflanze gesetzt. In diesem Jahr wird sie zum ersten Mal bei der „Kleinen Feldwirtschaft“ angebaut, einem solidarischen Landwirtschaftsprojekt im Ortsteil Lohnsdorf. Dafür kooperieren die Landwirte mit Wissenschaftlern und Studenten der Martin-Luther Universität.

Expertin vom Wandel auf dem Teller und bei Ernährungsgewohnheiten überzeugt

Zusammengeführt hat sie das von der Europäischen Union geförderte Projekt Zukunftsspeisen. Agrar- und Ernährungsexperten arbeiten zusammen, um die Ernährungswende voranzutreiben. Viel mehr vegetarisch oder vegan zu essen, sei langfristig unumgänglich, macht die Agrar- und Umweltwissenschaftlerin Urte Grauwinkel deutlich:

Wir kriegen die Welt nicht satt, wenn wir die Hälfte des Getreides für die Tiermast verwenden. Urte Grauwinkel, Agrar- und Umweltwissenschaftlerin.

Es spreche gar nichts gegen ein hochwertiges Fleischgericht ab und an. Aber jeden Tag, das sei auf Dauer nicht durchzuhalten. „Es wird einen Wandel auf dem Teller und bei unseren Ernährungsgewohnheiten geben“, ist die Expertin überzeugt. Dabei müssen die Zukunftsspeisen-Forscher neben ihrer Arbeit für mehr Akzeptanz pflanzlicher Kost auf den Klimawandel reagieren. Mit Pflanzen wie der Erdmandel könnte das gelingen, hoffen Urte Grauwinkel und ihre Mitstreiter.

Wissenschaftler forschen auf einem Feld in Landsberg mit alten Pflanzensorten. Foto: Wissenschaftlerin Urte Grauwinkel Foto: Kison

Lernen aus Versuch und Irrtum: Was kann in unseren Breitengraden wachsen?

Genauer gesagt: Sie probieren unter anderem in Lohnsdorf aus, was hierzulande statt herkömmlicher Pflanzen so wachsen kann. Versuch und Irrtum lautet das Prinzip. Erdbirnen sollen ebenfalls in diesem Jahr aufs Beet oder Nachtkerzen, aus denen sich Öl gewinnen lässt. Dass in der Region heute andere Pflanzen gedeihen können als noch vor 30, 40 Jahren vorstellbar, ist Florian Weber längst klar.

Der 31-Jährige hat im brandenburgischen Eberswalde Ökolandbau studiert und gehört zu den Begründern der „Kleinen Feldwirtschaft“. Seit 2018 gibt es das Lohnsdorfer Projekt, dessen Grundsatz solidarisches Wirtschaften ist. Geliefert wird vor allem nach Halle, und was überhaupt angebaut wird, bestimmen die mit, die die Lebensmittel einmal essen. Für dieses Jahr seien das auf jeden Fall mehr Melonen sowie mehr Physalis und dafür weniger Mangold als noch 2020, berichtet Florian Weber.

Wissenschaftler forschen auf einem Feld in Landsberg mit alten Pflanzensorten. Florian Weber arbeitet in Landsberg. Foto: Kison

Lohnsdorfer im Raum Halle einzige solidarischen Landwirtschaft

Konsumenten und Produzenten näher zueinander zu bringen und Transparenz bei der Lebensmittelproduktion zu schaffen, ist ein Ziel der solidarischen Landwirtschaft. Vielerorts in Deutschland gibt es solche Projekte mittlerweile, im Raum Halle aber ist das Lohnsdorfer das einzige. Lebensmittel beziehen kann, wer einen monatlichen Beitrag zahlt – im Gegenzug gibt es regelmäßig regionales Obst und Gemüse.

Frischen Spinat oder Lauch zum Beispiel im Winter, Gurken oder Tomaten im Sommer. Auch Salat, Selerie und Kohl werden in Lohnsdorf angebaut. Die Arbeit erledigen acht Beschäftigte, wobei Mittun, zumindest aber Anteilnahme der zurzeit etwa 140 Abnehmer durchaus gewünscht ist: Zu den Prinzipien der solidarischen Landwirtschaft gehört es, sie regelmäßig auf den Hof einzuladen.

„Monokulturen schaffen einen guten Nährboden für Schädlinge“

Florian Weber sieht das Projekt auch als Versuch, den die industrielle Landwirtschaft prägenden Monokulturen etwas entgegenzusetzen. „Monokulturen schaffen einen guten Nährboden für Schädlinge. Die werden dann weggespritzt. Das müssen wir nicht.“ In einem stabilen Ökosystem sei die Natur durchaus in der Lage, sich selbst zu helfen.

Um den Boden feuchter zu halten, haben Aktivisten und Wissenschaftler im vergangenen Jahr mit Schafwolle zum Mulchen experimentiert. In diesem Jahr geht es verstärkt um den Anbau, auch wenn Urte Grauwinkel sich noch nicht genauer damit befasst hat, was zum Beispiel aus den Erdmandeln werden könnte.

Die Pflanzen müssen in die Erde: Die Studentinnen Shirin Tessmeer, Theresa Dautz und Lea Krug (von links) helfen bei dem Feldversuch mit.

Viele junge Leute beschäftigen sich mit gesunder Lebensweise

Dafür sind die Ernährungswissenschaftler um Toni Meier zuständig. Gerade erst hat Urte Grauwinkel gestaunt, wie gut ein veganes Rührei schmecken kann. Auch Käse aus Kichererbsen sei ziemlich lecker. Vegan und Gaumenfreude – das müsse einander trotz weit verbreiteter Vorurteile überhaupt nicht ausschließen, lässt sie deutlich werden.

Urte Grauwinkel ist immer wieder begeistert, wie offen sich viele junge Leute mit einer Lebensweise befassen, die der Umwelt zuträglich ist. Die Arbeit mit den Studenten inspiriere sie stets aufs Neue erzählt sie. „Sie haben begriffen, dass es um ihre Zukunft geht.“ Auch bei den Jüngeren wollen sie und ihre Kollegen ansetzen, indem sie zum Beispiel bei Anbietern von Kita- und Schulessen für ihre Rezepte werben. Informationen sind unter www.zukunftsspeisen.com und www.kleinefeldwirtschaft.de zu finden. (mz/Annette Herold-Stolze)