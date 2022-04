Warum Spargelbauer aus Langeneichstädt das weiße Gewächs über die Saison hinaus anbietet

Langeneichstädt - Für Ingo Hindorf, den einzigen Spargelbauern im Saalekreis, ist die Sache klar. Die Saison 2021 hat wettermäßig viel später als geplant begonnen. Also wird sie auch nicht am „Spargelsilvester“, wie der traditionell letzte Erntetag am 24. Juni auch genannt wird, enden. Ingo Hindorf geht in die Verlängerung und hofft, dass seine Kunden mitziehen und noch immer genügend Appetit auf sein königliches Gemüse haben.