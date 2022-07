Warum es wieder keine Entscheidung für den Kita-Neubau in Schkopau gab

Die Diskussion um den Standort eines Kita-Neubaus geht weiter: Gemeinderat spielt den Ball zurück in den Arbeitskreis. Eltern aus Ermlitz demonstrieren.

Mehrere Eltern und Kinder aus Ermlitz hatten sich vor der Gemeinderatssitzung mit Transparenten und Trillerpfeifen in Lochau versammelt.

Schkopau - Schon in der vergangenen Woche stand die Entscheidung über den Standort eines dringend benötigten Kita-Neubaus in Schkopau auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Doch dazu war es nicht gekommen, die Sitzung wurde ohne Beschluss beendet, die Entscheidung vertagt. Am Dienstag kam der Gemeinderat nun erneut zusammen, um die Sitzung fortzuführen. Doch auch dieses Mal bleibt die Frage offen, wo die neue Kita entstehen soll. Die Entscheidung wird ein weiteres Mal nach hinten verschoben.