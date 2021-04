Warum es Probleme am Impfzentrum gibt

Merseburg - Der Kreis der Impfberechtigten im Saalekreis ist ab sofort deutlich erweitert. Wie die zuständige Dezernentin Christina Kleinert informierte, können nun auch Teile der Prioritätsgruppe drei Termine im Impfzentrum buchen. Man habe die entsprechende Freigabe vom Sozialministerium erhalten. Diese umfasst jedoch nicht alle Personengruppen der Priorität drei, die die Impfverordnung des Bundes vorsieht. So bleiben im Saalekreis derzeit etwa Angehörige der „kritischen Infrastruktur“, also etwa Mitarbeiter von Wasser- oder Kraftwerken, noch außen vor.

Nach Stand vom Donnerstag gilt die neue Impffreigabe daher für folgende Personengruppen: alle über 60 Jahre, Feuerwehrleute im aktiven Dienst, bis zu zwei Angehörige einer pflegebedürftigen Person, Wahlhelfer für Land- und Bundestagswahlen sowie Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Folge von Vorerkrankungen wie Krebs, HIV-Infektion, Asthma, Diabetes, Adipositas und Herzkrankheiten. Sie müssen für die Impfung entweder eine Bescheinigung vom Arbeitgeber oder Arzt vorlegen.

„Wir haben großen Druck, da in Sachsen am Mittwoch alles freigegeben wurde und auch im Burgenlandkreis.“

Wie Kleinert berichtete, bemüht sich der Kreis beim Land darum, eine Freigabe für die gesamte Priorität drei zu erhalten, auch weil er mittlerweile ein gefühlte Insellage hat. „Wir haben großen Druck, da in Sachsen am Mittwoch alles freigegeben wurde und auch im Burgenlandkreis.“ Deshalb häufen sich nun auch im Saalekreis die Anrufe von Angehörigen der Priorität drei. Hinzu kommt ein weiteres Problem, wie die Dezernentin schildert: „Die bundesweite Hotline 116 117 vergibt schon die Termine für die Priorität drei, obwohl wir schon mehrfach Bescheid gegeben haben, dass diese bei uns noch nicht vollständig freigeben ist.“ Das führe zu Konflikten am Impfzentrum, wenn die Betroffenen dann trotz Impftermins wieder weggeschickt werden müssen.

Zumal in dieser Woche laut Kleinert auch gehäuft Fälle aufgetreten seien von Mitarbeitern der kritischen Infrastruktur in Sachsen, die im Saalekreis wohnen. Sie hätten im Freistaat keine Termine erhalten, mit der Aussage sie sollen sich am Wohnort impfen lassen. Nur dort dürfen sie noch nicht geimpft werden. Eigentlich soll die Impfung unabhängig vom Wohnort möglich sein. So wird es im Saalekreis laut Kleinert gehandhabt. Das sächsische Sozialministerium erklärte auf Anfrage jedoch, dass aus seiner Sicher der Wohnort für die Impfung entscheidend sei, da ja die Impfstoffzuweisung nach Einwohnerzahl erfolge.

„Im Impfzentrum des Saalekreises sind nur noch wenige Reserven vorhanden“

Eine komplette Freigabe der Priorität drei im Saalekreis könnte die Probleme dennoch zumindest teilweise lösen. Allerdings wollte sich das hiesige Sozialministerium auf Anfrage nicht festlegen, wann es diesen Schritt genehmigt.

Der wird derzeit noch durch eine weitere Schwierigkeit gehemmt. Trotz der nun erfolgten Teilfreigabe ist wohl erstmal nicht mit einem drastischen Anstieg der verfügbaren Termine zu rechnen. „Im Impfzentrum des Saalekreises sind nur noch wenige Reserven vorhanden“, berichtete Kleinert. Es handele sich dabei um das Biontech-Vakzin, das für Zweitimpfungen benötigt werde. Erstimpfungen mit Astrazeneca gibt es nur noch bei den Hausärzten. (mz/Robert Briest)