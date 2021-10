Warum eine hallesche Künstlerin Bänke in Langeneichstädt als Leinwand nutzt

Langeneichstädt/MZ - Wenn sich Langeneichstädter Grundschüler jetzt in den Pausen im Schulhof auf eine der Bänke setzen, huscht bestimmt ein Lächeln über ihr Gesicht. Denn sie setzen sich auf gemalte Pilze und bunte Bonbons. Auf dem benachbarten Spielplatz hat sich eine weitere Bank zu einem neuen farbenfrohen Spielgerät entwickelt.

Die andere etwas andere Straßenkunst: Bemalte Bänke sollen zum Lernen anregen

Zahlen, Farben oder Formen lernen und erkennen, heißt es hier. Die Regeln stehen hinten auf der Lehne. Künstlerin Valeria Sivtsova aus Halle hat sich all das ausgedacht. Und ihr Einsatz mit Pinsel und Farben hat Langeneichstädt nicht einmal etwas gekostet. Valeria Sivtsova arbeitet als Sozialarbeiterin. Halle ist seit 2011 ihre Wahlheimat. Die gebürtige Ukrainerin hat schon zwei Bücher veröffentlicht und schreibt Gedichte.

Mit der Malerei als Hobby beschäftigt sich die junge Frau seit etwa zehn Jahren ebenfalls. Es half ihr, ein traumatisches Erlebnis zu verarbeiten, erzählt sie. Dass daraus sogar mal eigene Ausstellungen werden, hatte sie so gar nicht geplant. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Dessau, den sie bei einem Mittagessen kennenlernte, war aber quasi vom Fleck weg von ihrem Talent überzeugt und verhalf ihr zur ersten Vernissage in seiner Galerie. Es folgten weitere Ausstellungen in Dessau und in Halle.

Positive Resonanz: Künstlerin aus Halle will ihre Arbeit 2022 weiter fortsetzen

Der Gedanke von Bildern auf Bänken kam ihr erstmals 2019, als sie in einer Einrichtung für Kinder aus sozial schwächeren Familien in Spanien arbeitete. Die Kinder und sie lackierten dort Holzbänke in bunten Farben. Warum sollte nicht also auch ein Bild auf einer Bank in Halle funktionieren? Valeria Sivtsova probierte es erfolgreich aus.

Als sie dafür sogar eine finanzielle Förderung bekam, schrieb sie an andere Städte und Gemeinden im Umkreis und bot ihre Street Art an. Leider kam kaum Resonanz, bedauert sie. Durch einen persönlichen Kontakt erhielt sie aber in Langeneichstädt diesen Sommer den Auftrag, fünf Bänke zu gestalten. Die Motive dafür seien ihr spontan zum Beispiel auf der Zugfahrt in den Müchelner Ortsteil gekommen, ist weiter von ihr zu erfahren.

Nun werde es aber zu kalt, um draußen weiterzumachen. Doch die positive Resonanz in den sozialen Medien nimmt die Künstlerin als Auftrag, 2022 ihre Arbeit fortzusetzen. Vielleicht auch mit dem Bemalen von Stromkästen und vielleicht mal wieder zusammen mit Kindern? Ideen hätte die Künstlerin genügend. Was ihr besonders gefällt, Kunst mal nicht auf Leinwänden zu produzieren, sondern in der Natur? „Das ist wie eine Dauerausstellung von mir“, antwortet Valeria Sivtsova.