Warum ein Förderantrag auf heftige Kritik stößt

Mücheln - Die einen wollten 500 Euro für die Anschaffung von Trainingsgeräten, andere 250?Euro für die Durchführung einer Veranstaltung. Das Projekt, über das der Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Ordnung, Soziales und Sport des Stadtrates Mücheln als zehnten und letzten Punkt auf der Liste von Anträgen auf Vereinsförderung abzustimmen hatte, übertraf alle davor beantragten Summen bei weitem. Eine Zuwendung in Höhe von 15.000 Euro wollte der Verein Geiseltalsee Tourismus e.V. für die Neuauflage seiner Internetseite www.geiseltalsee.de. Dass solch ein Betrag beantragt wurde, stieß auf massive Kritik.

Ein Missverständnis

Wie der Verein im Antrag begründete, sei die Webseite, die als touristisches Informationsportal für die Region Geiseltalsee dient, mittlerweile programmtechnisch veraltet. Einzelne Verbesserungen in der Struktur würden jedoch nicht ausreichen, „um eine moderne mobile Funktionalität zu gewährleisten“. Die gesamte Grundstruktur müsste neu programmiert, außerdem das Layout aktualisiert werden. Eine Überarbeitung der Seitenstruktur würde der Verein in Eigenleistung erbringen.

Als „eine unverschämte Summe“ bezeichnete Aick Pietschmann, für die CDU/SPD-Fraktion als sachkundiger Einwohner im Ausschuss, die beantragten 15.000 Euro. Um diese zu untermauern, hatte der Verein ein Angebot einer Firma mitgeliefert, das sich auf rund 17.850 Euro belief. „Das ist übertrieben teuer“, meinte Oliver Ihring, ebenfalls sachkundiger Einwohner der CDU/SPD. Er hatte die Internetseite offenbar genauer unter die Lupe genommen und meinte, dass sie aktuell sehr viel Inhalt hätte. Überdies habe er dort nicht erkennen können, zum Beispiel anhand des Impressums, ob der Verein gemeinnützig ist, sagte Oliver Ihring. Dessen war sich auch die Ausschussvorsitzende Anna-Maria Wurzel (CDU/SPD) nicht sicher.

„Jenseits von Gut und Böse“

Ihr Fraktionskollege machte überdies auf Fördertöpfe aufmerksam, wo für derartige Projekte Mittel beantragt werden könnten. Ihrings Fazit zum Antrag des Vereins war eindeutig: Die Summe zu beantragen, sei unangebracht. Immo Beutler (Fraktion Mobiles Geiseltal) pflichtete ihm bei der Beurteilung des genannten Betrages im Angebot bei. „Jenseits von Gut und Böse“, meinte er und ergänzte zum Antrag des Vereins: „Für die Dreistigkeit, diese Summe einzureichen, würde ich das Ding direkt abwatschen.“ Das tat der Ausschuss letztendlich auch, wollte den Antragsteller jedoch auch darauf hinweisen, dass es andere Fördertöpfe für solche Projekte gibt.

Ein Missverständnis habe dazu geführt, dass sich der Antrag vom Geiseltalsee Tourismus e.V. auf der Liste zur Vereinsförderung wiedergefunden hat, erklärte der Vorsitzende Andreas Förtsch auf Nachfrage. Der Verein werde das Projekt weiter verfolgen und versuchen, über andere Fördermittelprogramme Geld dafür zu erhalten.

Besondere Situation

Der Antrag dieses Vereins war der einzige, der im Ausschuss bei der Abstimmung durchfiel. Allerdings wurde bei manch anderem der Betrag nicht in voller Höhe, sondern nur zur Hälfte genehmigt. Hintergrund dieser Entscheidungen waren meist die Einschränkungen, die Corona mit sich bringt. Beispiel: Sportring Mücheln. Der Verein hatte für die Sicherstellung des Punktspiel- und Trainingsbetriebes eine Förderung in Höhe von 500 Euro beantragt. Nun ist das erste Halbjahr fast um und Fußball hat nicht wirklich stattgefunden. In Anbetracht dessen, dass möglicherweise im zweiten Halbjahr der Ball wieder rollen kann, wurden 250 Euro bewilligt. Laut Ausschuss könnten aber weitere 250 Euro zur Verfügung gestellt werden. (mz)