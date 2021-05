Warum die Bergung von Munitionsresten an der Autobahn A9 stockt

Horburg-Masslau - Im vergangenen Jahr ragte immer mal der gelbe Arm eines Baggers abseits der A9 empor. Direkt darunter im Flussbett der „Wilden Luppe“ hatten die Experten eines Kampfmittelräumdienstes damit begonnen, Munition aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem Wasser zu bergen. Die Arbeiten vor Ort sollten in diesem Jahr fortgesetzt werden. Doch nach Information des zuständigen Polizeiverwaltungsamtes in Dresden, das die Koordinierung inne hat, war dies bislang nicht möglich.

„Aufgrund von Bauarbeiten an der Autobahnbrücke kann an der Räumstelle derzeit nicht gearbeitet werden. Wann die Räumarbeiten wieder aufgenommen werden können hängt vom Abschluss der Brückenbauarbeiten ab“, sagt Sprecher Andreas Weiner auf Nachfrage. Seit März wird auf dieser Strecke zwischen den Abfahrten Leipzig-West und Großkugel auf einer Länge von sieben Kilometern die Fahrbahn saniert und zudem die Brücke über den Saale-Elster-Kanal erneuert.

Bereits 490 Kilogramm Munition geräumt

Da aber nach Aussage Weinerts die Fundstelle noch nicht komplett beräumt ist, sollen die Arbeiten an der „Wilden Luppe“ fortgeführt werden. Im vergangenen November hatte er lediglich in einem Zwischenbericht bereits von 490 Kilogramm Munition gesprochen, die schon aus dem Flussbett geborgen wurden. Darunter befanden sich 790 Munitionsteile, die von Panzerabwehrwaffen und Granaten sind sowie kleinere Granaten und Handwaffenmunition.

Die Fundstelle war den Experten aufgefallen, weil sie Hinweise eines Bürgers erhalten hatten, dass sich dort Kampfmittel befinden könnten. Dass diese über Brücken entsorgt wurden, war in der damaligen Zeit nicht ungewöhnlich. Die Art der Fundstelle, ein Flussbett mit Schlick, der schwere Zugang unter der vielbefahrenen Autobahn und die erschwerenden Witterungsbedingungen in den Wintermonaten machten jedoch die Bergung aus Sicht von Sprecher Weiner an diesem Ort besonders aufwendig. (mz)